الأمير محمد بن سلمان يشترط على داوود الشريان مقابلته على القناة السعودية بدل MBC

اشترط الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لقبول ظهوره في برنامج "الثامنة" للإعلامي المشهور داوود الشريان أن يتم بث الحلقة عبر القناة الأولى السعودية الحكومية وليس قناة إم بي سي MBC السعودية الخاصة التي تبث البرنامج الأشهر في المملكة.

وغرد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على تويتر "اشترط سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقبول الاستضافة في برنامج (الثامنة) أن تبث الحلقة على القناة الأولى السعودية بالتزامن وان تنقل القنوات التي ترغب بالنقل من القناة الأولى وبشعارها".

ويعد داوود الشريان أبرز الإعلاميين السعوديين، ويثير برنامجه الأشهر "الثامنة" جدلاً واسعاً داخل المملكة؛ نظراً للقضايا التي يطرحها والجرأة في التعاطي معها، ويستضيف "الشريان" أحياناً شخصيات بارزة أو مسؤولين كبار على مستوى وزراء لا يظهرون بسهولة على شاشة التلفزيونات غير الحكومية.