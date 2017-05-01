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سياسة واقتصاد

رئيس جامعة سعودية يواجه اتهامات بتعيين المئات من أقاربه

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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رئيس جامعة سعودية يواجه اتهامات بتعيين المئات من أقاربه

واجه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة غرب السعودية اتهامات بتعيين مئات الموظفين من أقاربه في واحدة من أكبر جامعات المملكة فيما يعرف بقضية توظيف الأقارب التي يواجهها مؤخراً عدد آخر من المسؤولين السعوديين في المؤسسات الحكومية.

 

وشهد موقع تويتر أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في السعودية، أمس الأحد، جدلاً واسعاً بين المغردين السعوديين حول اتهام الدكتور عبدالرحمن بن عبيد بن بنيّه اليوبي في قضية توظيف الأقارب، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالتحقيق معه في الاتهامات، وبين من يدافع عنه وينفي تلك الاتهامات.

 

ويستند منتقدو "اليوبي" إلى وثيقتين متداولتين على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأولى أسماء أكثر من 200 موظف وموظفة يحملون لقب "اليوبي". ويقول عدد من المغردين إنهم من موظفي الجامعة، وتظهر الثانية تقاضي مدير الجامعة مكافئة مالية لقاء أبحاث علمية بقيمة 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار).

 

ويقول المدافعون عن "اليوبي" إنه يتمتع بسمعة عطرة في الجامعة، وإن الموظفين الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة، تم تعيينهم قبل أن يصبح اليوبي رئيساً للجامعة منذ أقل من عام، كما أن الوثيقة التي تظهر المبلغ الذي تقاضاه لقاء بحثه العلمي غير صحيحة.

 

ولم تعلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لحد الآن على الجدل الدائر حول "اليوبي"، كما لم يتقدم أي مواطن بشكوى رسمية لـ "نزاهة" لفتح تحقيق في تلك الاتهامات.

 

وبشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت اتهامات السعوديين وبلاغاتهم إلى "نزاهة" فيما يتعلق بشبهات فساد مسؤولين حكوميين بعد صدور أمر ملكي غير مسبوق، في أبريل/نيسان الماضي، يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه والتحقيق معه في شبهات فساد استناداً إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضده العام الماضي.

 

وتتصدر قضية توظيف عدد من المسؤولين لأقاربهم في وظائف حكومية مرموقة، غالبية بلاغات السعوديين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سواء التي قدموها مباشرة للهيئة أو التي وجهوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع "نزاهة" ما يتداوله المغردون.

 

وتكررت عدة أسماء لمسؤولين سعوديين في قائمة البلاغات المقدمة في الأيام القليلة الماضية، وبينهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سليمان أبا الخيل.

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