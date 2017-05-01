Arabian business
سياسة واقتصاد

شركات ألمانية عملاقة توقع اتفاقيات تعاون مع السعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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شركات ألمانية عملاقة توقع اتفاقيات تعاون مع السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مسؤولون تنفيذيون كبار بشركتي سيمنس وساب الألمانيتين أمس الأحد أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للسعودية إن المملكة ترغب في أن تؤدي الشركتان دوراً مهماً في عملية "تحولها الرقمي".


ووفقاً لوكالة رويترز، وقع هؤلاء المسؤولون من الشركة الهندسية العملاقة وشركة البرمجيات الذين يرافقون ميركل في زيارتها إعلانات نوايا للعمل مع السلطات السعودية.

 

وتمضي المملكة قدماً في خطة تحول اقتصادي طويلة الأجل المعروفة "برؤية 2030" لخفض اعتماد البلاد على النفط وجذب استثمارات وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

 

ووقعت سيمنس اتفاقية إطار مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وقال رئيس المجموعة الألمانية إنها ربما تؤدي إلى تزويد مشروعات بنية تحتية بمعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو على الأقل.

 

وترغب سيمنس أيضاً في تقديم تدريب مهني في السعودية بينما اتفقت ساب مع وزارة التخطيط على التعاون في مجال التحول الرقمي بحسب ما قاله المسؤولون.

 

وتعد سيمنس إحدى أكبر شركات التصنيع والالكترونيات في العالم، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا وهي أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة. وتعمل سيمنس في نحو 190 بلداً بمشاريع تشمل مجال الطاقة بالشرق الأوسط ويعمل لدى الشركة 351 ألف شخص في أنحاء العالم.

 

في حين تعد ساب من أكبر شركات البرمجيات الشركات في العالم.

 

 

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