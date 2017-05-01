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سياسة واقتصاد

حمدان بن محمد ولي عهد دبي يطلق صفحته على موقع "لينكدإن"

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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حمدان بن محمد ولي عهد دبي يطلق صفحته على موقع "لينكدإن"

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم أول صحفة لسموه على موقع "لينكد إن" على الشبكة العنكبوتية وذلك تزامنا مع انطلاق الجلسات الاولى لمنتدى الاعلام العربي في نسخته السادسة عشرة.

 

وقال حمدان بن محمد: أطلقت منصة جديدة للتواصل عبر "لينكد إن" الذي يستخدم كشبكة تواصل مهنية وقاعدة للبيانات بين موظفي قطاع الأعمال والجهات الحكومية. وأضاف صفحة " لينكد إن" ستعمل على مخاطبة الناس بشكل أكبر فيما يتعلق بمشاريعنا الاقتصادية ومبادراتنا في إمارة دبي، وفق تويتر صحيفة الإتحاد.

 

ومعروف أن الموقع "لينكد إن" حسب وكالة أنباء الإمارت، من بين المواقع على الشبكات الاجتماعية الذي يصنف أكثر تأثيرا في قطاع الاعمال عالميا وكان قد تأسس في ديسمبر العام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي للموقع في مايو 2003 ووصل عدد المسجلين في الموقع الذي يستخدم كشبكة تواصل مهنية الى أكثر من 176 مليون عضو من 200 دولة وهو متوفر في 24 لغة منها العربية.

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