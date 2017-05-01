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سياسة واقتصاد

ما حقيقة هروب عمال محطة وقود من أمير سعودي؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
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ما حقيقة هروب عمال محطة وقود من أمير سعودي؟

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة غرب السعودية حقيقة "هروب عمال محطة وقود" من أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حين وصوله للمحطة قبل أيام.

 

وقالت الإمارة -بحسب وسائل إعلام محلية- إن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صورة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وهو يقف أمام محطة البنزين لتزويد سيارته بالوقود بعد المسافات الطويلة التي قطعها خلال جولته في محافظات شرق المنطقة الأسبوع الماضي.

 

وأضافت أن هذه المواقع علقت على الصورة بأن وصول الأمير خالد للمحطة أجبر العاملين فيها للهرب لعدم وجود إقامات لديهم، وهذا غير صحيح.

 

وأكدت أن حقيقة ما حدث هو أن وصول الأمير خالد الفيصل إلى المحطة كان أثناء صلاة العصر، ولم يكن هناك عمال في حينها داخل المحطة ما دفع أحد المرافقين للقيام بهذا الدور ليكمل أمير منطقة مكة ما تبقى من الجولة في نفس اليوم حسب الجدول الزمني المعد لها في المحافظات.

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