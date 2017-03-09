مؤسسة النقد السعودي تنهي جدل "العشرة ريالات"

حسمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، اليوم الخميس، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة كتابة قيمة فئة 10 ريالات من العملة السعودية الجديدة.

وقالت "ساما"، في بيان لها، إن كتابة قيمة "العشرة ريالات" على جميع الإصدارات السعودية السابقة وإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جاءت بصيغتها المعهودة وفق قواعد اللغة العربية الأصيلة، ولا عبرة في الآراء الشاذة قديمها وحديثها.

وقال ابن مالك الأندلسي في ألفيته المشهورة بشأن العدد من الثلاثة إلى العشرة:

ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عدّ ما آحاده مذكره

وأوضحت "ساما" أن تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكراً، وفي حال الجمع يراعى المفرد، فالريالات مفردها مذكر، كإصطبلات التي مفردها إصطبل، ومستشفيات التي مفردها مستشفى، فنقول ثلاثة ريالات إلى العشرة، ونقول ثلاثة إصطبلات إلى العشرة. ونقول ثلاثة مستشفيات إلى العشرة، ولا يقال ثلاث ريالات أو ثلاث اصطبلات، أو ثلاث مستشفيات، خلافاً لبعض النحاة البغداديين الذين يراعون الجمع فيجيزون ذلك، وقد ذكر إمام النحاة سيبويه أن ذلك مخالف لما ورد عن العرب. أما القول بـ (عشرة ريال) فهذا خطأ لغوي فادح.

وأضافت أنها استشارت ذوي الاختصاص لمراجعة وتدقيق جميع النصوص الواردة على العملة الوطنية من الناحية اللغوية والنحوية قبل إصدارها.