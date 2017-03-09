شوريون يطالبون بمراقبة ثروات السعوديين

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بإلزام المواطنين بتقديم إقرار زكوي سنوي لهيئة الزكاة والدخل.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، دعا الدكتور خالد السيف إلى تقسيم كامل الاستحقاق من زكاة المواطنين من مالهم إلى نصفين، يزكى بنصف منه لهيئة الزكاة والآخر على أقربائهم.
وطالب أعضاء آخرون خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل، بإيجاد حلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة ومراقبة الأسهم وثروات الأفراد، وإيقاع العقوبات التعزيرية عليهم.المزيد من أخبار السعودية
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