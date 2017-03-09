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سياسة واقتصاد

السعودية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لـ7 آلاف وظيفة صحية

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
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السعودية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لـ7 آلاف وظيفة صحية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الخميس، عن طرح 6930 وظيفة صحية شاغرة ودعت المواطنين والمواطنات من حاملي المؤهلات والخبرات المناسبة للتقدم لشغلها.

 

وقالت الوزارة أن 1920 وظيفة من الوظائف المطروحة يتم التقديم عليها مباشرة عبر وزارة الصحة، وهي وظيفة طبيب استشاري (1182 وظيفة)، ووظيفة طبيب نائب (738 وظيفة)، وذلك في مقر وزارة الصحة بالرياض اعتباراً من يوم (الأحد) القادم الموافق 13-6-1438هـ.

 

وأوضحت أن 5010 وظائف يتم التقديم عليها عبر نظام "جدارة" التابع لها، وهي وظيفة طبيب مقيم (2029 وظيفة رجالية و1360 وظيفة نسائية)، ووظيفة صيدلي (10 وظائف رجالية و3 وظائف نسائية)، ووظيفة أخصائي صحي (112 وظيفة رجالية و1439 وظيفة نسائية)، ووظيفة فني (18 وظيفة رجالية و15 وظيفة نسائية)، ووظيفة مساعد صحي (7 وظائف رجالية و17 وظيفة نسائية).

 

وأضافت أن التقديم على الوظائف سيتم عبر موقع الوزارة (http://www.mcs.gov.sa/) على مدار 24 ساعة، خلال المدة من 13 إلى 14 رجب 1438 للرجال، ومن 15 إلى 16 رجب 1438 للنساء، وذلك وفق آليات التقديم الخاصة بنظام "جدارة".

 

 

 

 

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