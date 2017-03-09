2.3 تريليون درهم إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في 3 سنوات

بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 2.3 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية بالأسعار الثابتة لعام 2007 وذلك وفقا لإحصائيات مركز أبوظبي للإحصاء.

ويظهر الرصد الخاص للنشاط الاقتصادي لإمارة أبوظبي في الفترة من 2014 الى 2016 أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصل الى نحو 1.2 تريليون درهم يشكل ما نسبته 52.3% من اجمالي الناتج الذي حققته الإمارة خلال نفس الفترة .

وقال خبراء اقتصاديون إن التطور الكبير الذي شهده اقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية يعكس قدرته على مواصلة النمو وذلك رغم التباطؤ في الإقتصاد العالمي والتراجع الذي سجلته أسعار النفط، حسب وكالة أنباء الإمارات .

وأكدوا استمرار نجاح إمارة أبوظبي في نهج التنويع الاقتصادي وذلك انسجاما مع توجهات إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام ،مشيرين في هذا الخصوص الى رؤية أبوظبي 2030 التي تقوم على تنفيذ برامج مستدامة وذلك لضمان نهج متكامل وفعال للتنمية الشاملة حيث باتت هذه الرؤية تشكل مرجعاً رئيسياً خلال مراحل تطوير جميع الخطط والسياسات والمعايير والإرشادات التي يصدرها المجلس التنفيذي للإمارة .

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابته لعام 2007 ، فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد 11% وبقيمة 251.7 مليار درهم خلال الفترة من 2014 الى 2016 في حين وصلت نسبة قطاع الأنشطة المالية والتأمين نحو 7% وبقيمة قدرها 156.6 مليار درهم ونحو 5.5% وبقيمة 127.6 مليار درهم لقطاع الصناعات التحويلية و3% لقطاع الكهرباء والغاز والمياه وانشطة ادارة النفايات وبقيمة 69.4 مليار درهم .

وفي جانب الأرقام المتعلقة في تكوين رأس المال الثابت لجميع الانشطة الإقتصادية فقد اظهرت الاحصائيات انه وصل إجمالي تكوين رأس المال 165.6 مليار درهم في العام 2014 في ما بلغ نحو 177.4 مليار درهم خلال العام 2015 و 167.2 مليار درهم في نهاية العام 2016 وفقا لتقديرات أولوية لمركز احصاء أبوظبي .

ووصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأنشطة الإقتصادية غير النفطية 136.4 مليار درهم في العام 2014 ونحو 133.3 مليار درهم خلال العام 2015 ،أما في العام 2016 فقد وصلت القيمة الى نحو 135 مليار درهم .