حمدان بن محمد يعتمد قرار رسوم وغرامات خاصة بـ "دبي للطيران المدني"

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني.

ونصّ القرار على أنه يُحظر مزاولة أي نشاط يتعلق بقطاع الطيران في إمارة دبي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط والمُتطلّبات التي يعتمدها مدير عام الهيئة في هذا الشأن، وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

رسوم

وحدد القرار في الجداول المرفقة به رسوم التصاريح والخدمات التي تُقدِّمها هيئة دبي للطيران المدني للمُتعاملين، وتتضمن رسوم تصاريح الأنشطة المُتعلّقة بقطاع الطيران، واعتماد المعاهد والأندية والبرامج المتعلقة بقطاع الطيران، وكذلك رسوم تصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن "غير المُجدولة"، واعتماد مهابط الطائرات، بالإضافة إلى رسوم الخدمات العامة لهيئة دبي للطيران المدني، وخدمات تصاريح البناء أو التعلية.

ويتحمل طالب الخدمة كافة التكاليف المالية المُترتّبة على تقييم الطلب المُقدّم من قبله، في حال استعانة هيئة الطيران المدني بأي جهة لدراسة الطلب، شريطة إخطار طالب الخدمة بذلك مُسبقاً، ويُعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف نهائياً.

غرامات

وتضمن القرار رسوم المخالفات والغرامات التي تُطبّق على المزاولين للعديد من الأنشطة من دون الحصول على تصريح مسبق أو شهادة عدم ممانعة من هيئة دبي للطيران المدني ومنها: إطلاق ألعاب نارية وعروض ليزر، وإطلاق بالونات هوائية، وأحزمة ضوئية في الجو، والتصوير أو الإعلان الجوي، بغرامة 5 آلاف درهم عن كل مخالفة.

وتوقع غرامة قيمتها 30 ألف درهم عند إقامة فعالية رياضية جوية، و10 آلاف درهم عند إقامة أنشطة أو فعاليات قد تؤثر بشكل بسيط على سلامة الملاحة الجوية، و30 ألف درهم عند إقامة أنشطة أو فعاليات قد تؤثر بشكل كبير على سلامة الملاحة الجوية، وذلك دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

كما تضمن القرار غرامات استخدام طائرة بدون طيار غير مسجلة لدى الهيئة للأغراض التجارية تتراوح بين ألفين و20 ألف درهم، وكذلك غرامات استخدام طائرة بدون طيار غير مسجلة لدى الهيئة لغير الأغراض التجارية وتتراوح بين ألف و20 ألف درهم، إضافة إلى غرامات استخدام طائرة بدون طيار مسجلة لدى الهيئة سواء للأغراض التجارية أم غير التجارية بغرامة تتراوح بين ألفين و20 ألف درهم، كما يُخالف بغرامة قدرها 10 آلاف درهم كل من يستخدم طائرة بدون طيار في الفعاليات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة الطيران المدني.

وتشمل المخالفات كذلك غرامة إنشاء مستودع لتخزين بضائع خطرة يقع ضمن مناطق الارتفاق الجوي تبلغ 10 آلاف درهم، كما تتراوح غرامة وضع إنارات تحذيرية للطائرات، وعدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بشأن مزاولة أي نشاط يتعلق بالطيران دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة بين 5، و10 آلف درهم، بينما تبلغ غرامة التأخر عن تجديد أي تصريح بعد انتهاء مدته بدون عذر تقبله هيئة الطيران المدني 10% من مقدار الرسم عن كل شهر تأخير، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويُعمل به من تاريخ نشره.