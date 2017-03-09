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سياسة واقتصاد

عضو شورى يطالب بمنح السعوديين وانيت لبيع الخضار والفواكه

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
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عضو شورى يطالب بمنح السعوديين وانيت لبيع الخضار والفواكه

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بمنح كل مواطن "وانيت" (بيك آب) لبيع الخضار والفواكه خلال مناقشة تقرير صندوق الموارد البشرية (هدف).

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال عضو المجلس أحمد الزيلعي منتقداً "لو كانت لي يد في الصندوق لوهبت سيارة وانيت أو دايهاتسو لكل مواطن يجد في نفسه القدرة على ممارسة بيع الخضار والفواكه، ولوفرت لهم الحماية اللازمة من ملاحقة البلديات".

 

وأضاف "الزيلعي" أن "جميع تجارنا الكبار بدأوا من بسطات صغيرة، وصنعوا لأنفسهم إمبراطوريات كبرى، وقال "أسعد كثيراً عندما أجد السعوديين يتجولون بسياراتهم على أطراف الشوارع، وأمام المساجد يبيعون الخضار والفواكه، وهؤلاء قد يخرج منهم تاجر كبير".

 

وانتقد شوريون "الصندوق" وخصوصا ما يتعلق بحزمة من البرامج التي أطلقها تحت مسميات عدة، واعتبرها شورويون بأنها طريق طويل من "المتاهة" يضيع فيها طالب العمل، لافتين إلى أن الصندوق لا يؤدي مهماته على الوجه الصحيح.

 

وقال عضو المجلس فيصل آل فاضل إن الصندوق لا يؤدي مهماته على الوجه الصحيح، وأنه قام بـ "شفط" مبالغ برنامج "حافز" لإعانة الباحثين عن العمل "وذهبت أدراج الرياح"، مضيفاً "أن الصندوق يستثمر قرابة 21 مليارا في صكوك وسندات ومرابحات"، مطالباً بالتوقف عن التوظيف، وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية ذلك.

 

وشبّه عضو المجلس محمد آل عابس الصندوق بأنه "كالذي كسر جرته من العسل، وانسكب العسل يجري على الرمل، فانسكبت أحلامه الهلامية معه"، مؤكدا أن الصندوق يركز على العناوين "البراقة". مبيناً أن ما يدفعه الصندوق للعاملين في القطاع الخاص، يعتبر مبلغاً زهيداً لا يساوي شيئاً مقارنة بمداخيل الصندوق الكبيرة، التي من المفترض أن يمنح جزءاً منها لمن لديهم مشاريع خاصة.

 

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هو صندوق حكومي تم إنشاؤه بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يسيطر عليه الوافدون الأجانب في السعودية التي تبلغ نسبة بطالة مواطنيها حوالي 12 بالمئة.

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