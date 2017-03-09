القرقاوي: محمد بن راشد غيّر الطريقة التي تدار بها الحكومة والاقتصاد



قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائد عظيم، تعلمت منه الكثير، وقد غير الطريقة التي تدار بها الحكومة، ويدار بها الاقتصاد، وحتى الطريقة التي تدار بها المشاريع الإنسانية.

القرقاوي كان يتحدث في برنامج «100 موجه» أمس في جلسته التوجيهية الثالثة، والتي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، وحضرها أكثر من 3000 طالب وطالبة من جامعات الدولة.

وافتتحت شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب الجلسة التوجيهية بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن برنامج 100 موجه يهدف لخلق حلقة وصل بين الشباب ومجموعة من الشخصيات القيادية في دولة الإمارات لنقل الخبرات للشباب.

وفي بداية الجلسة، التي حاورته فيها وزيرة الدولة لشؤون الشباب، تحدث القرقاوي عن بداية حياته التي يتذكر فيها كيف كانت الحياة في دولة الإمارات، وكيف ساهمت جهود الرجال في بناء الأساس المتين لنهضة الدولة، تحقيقاً لرؤية النظرة الحكيمة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بأن تحقق دولة الإمارات الريادة في المجالات كافة.

ثم تطرق القرقاوي بالحديث عن الشباب، ودورهم في مستقبل دور الإمارات، حيث أكد معاليه أن الدراسة الجامعية لا تكفي لبناء قائد، فالتعلم المستمر، حتى أثناء العمل، هو أساس استمرار عجلة التطور، فما هو جديد اليوم، يصبح قديماً غداً، وبدون التعلم المستمر لن تستطيع إحداث تغيير في المستقبل.

و في إجابته عن سؤال "أنت من أكثر الوزراء الذين يؤمنون بالشباب، ودائماً ما نرى فريق عملك من الشباب، لماذا ذلك"، قال القرقاوي: "السرعة التي نمشي بها تتطلب طاقة هائلة كطاقة الشباب، كما أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بكفاءات جميع أبناء الدولة، ولا ننسى فضل أصحاب الخبرة الذين عملوا ولا زالوا يعطون الكثير للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات على حد سواء".



