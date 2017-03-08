ولي عهد أبوظبي يلقي الكلمة الرئيسية في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الكلمة الرئيسية في ختام فعاليات "مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وسط حضورعريض من طلبة مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات التعليمية.

ونقل سموه في مستهل كلمته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأبناء شباب الإمارات، قائلا لهم "أبلغكم وصية للجميع.. سلام من الشيخ خليفة أبو الجميع وسلام خاص من الشيخ محمد بن راشد للجميع".

وبعد عرض فيلم قصير تمحورت رسالته حول ثلاثة أنواع من البشر في صورة ورق الشجر وغصنه والجذور.. حيث تبقى الجذور رغم العواصف راسخة تمد الأغصان بأسباب البقاء والحياة بخلاف ورق الشجر وأغصانه التي تتأثر وتتساقط بهبوب الرياح وكذلك البشر منهم يبقى في حياتك تستند اليه في الملمات ثابتا معك عند الشدائد بخلاف الأخرين الذين يأتون ويرحلون ولا يشعر بهم احد، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وحيا سموه أبناءه الطلبة وأعرب عن سعادته بلقاء هذه الوجوه النيرة المتفائلة والطموحة التي نراهن عليها بالمسؤولية وحمل الأمانة.

وأضاف سموه رحلتكم رحلة جيل من أجل وطن.. عليه أن يجاهد ويتسلح بالعلم ثم يعود ليتسلم الراية.. أنتم جيل مهم مجددا سموه سعادته برؤية أبناء الإمارات شبابا وبنات وهم يدرسون تخصصات حيوية قائلا لهم " نحن نتشرف بكم وانتم حظ بلادكم".