الادعاء الألماني قد يحقق في وثائق عن (سي.آي.إيه) ينشرها ويكيليكس

برلين 8 مارس آذار (رويترز) - قالت متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي الألماني إن المكتب سيفحص بعناية مجموعة من الوثائق الجديدة التي نشرها موقع ويكيليكس والمتعلقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) وسيبدأ تحقيقا إذا رصد مؤشرات ملموسة على مخالفات.
وقال المتحدث لرويترز "سنفتح تحقيقا إذا رصدنا دليلا على عمل إجرامي ملموس أو متهمين بعينهم." وأضاف "نفحصها بعناية شديدة."
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين على اتصال وثيق مع واشنطن فيما يتعلق بهذه القضايا في العموم. وقالت ويكيليكس إن الوثائق تظهر أن السي.آي.إيه استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة رئيسية لتسلل الإلكتروني. وقال إن ألمانيا تحتاج للتحقق من صحة هذه الوثائق.
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