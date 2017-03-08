Arabian business
سياسة واقتصاد

الادعاء الألماني قد يحقق في وثائق عن (سي.آي.إيه) ينشرها ويكيليكس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الادعاء الألماني قد يحقق في وثائق عن (سي.آي.إيه) ينشرها ويكيليكس

برلين 8 مارس آذار (رويترز) - قالت متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي الألماني إن المكتب سيفحص بعناية مجموعة من الوثائق الجديدة التي نشرها موقع ويكيليكس والمتعلقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) وسيبدأ تحقيقا إذا رصد مؤشرات ملموسة على مخالفات.

وقال المتحدث لرويترز "سنفتح تحقيقا إذا رصدنا دليلا على عمل إجرامي ملموس أو متهمين بعينهم." وأضاف "نفحصها بعناية شديدة."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين على اتصال وثيق مع واشنطن فيما يتعلق بهذه القضايا في العموم. وقالت ويكيليكس إن الوثائق تظهر أن السي.آي.إيه استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة رئيسية لتسلل الإلكتروني. وقال إن ألمانيا تحتاج للتحقق من صحة هذه الوثائق.

المزيد من أخبار ألمانيا

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"سوق أبوظبي" يتعاون مع هيئة النقد السنغافورية لتطوير التكنولوجيا المالية

انتخاب 4 أعضاء في مجلس إدارة مجموعة المعجل السعودية لـ3 سنوات

وكالة التصنيف السعودية تقدم خدماتها في باقي دول الخليج خلال 2018

الرياض ترفض المنشآت التي تبحث عن التأشيرات منذ بداية مشاريعها

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : مازيراتي تطلق سيارة جران توريزمو ومازيراتي ليڤانتي خلال معرض جنيف الدولي 2017

الشرطة السعودية تقتل عضوا مشتبها به في داعش

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »