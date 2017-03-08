"سوق أبوظبي" يتعاون مع هيئة النقد السنغافورية لتطوير التكنولوجيا المالية

وقع سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي الدولي في أبوظبي - اليوم اتفاقية تعاون مع هيئة النقد في سنغافورة "البنك المركزي السنغافوري" لتعزيز التعاون المشترك بشأن تطوير التكنولوجيا المالية وإطلاق المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال في التكنولوجيا المالية وتحفز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في سنغافورة وأبوظبي.

يأتى توقيع الاتفاقية في أعقاب لقاءات مشتركة وتبادل شامل للرؤى والأفكار بين فريقي عمل تطوير التكنولوجيا المالية في هيئة النقد في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي واللذين يتشاركان الأهداف نفسها لتطوير بيئة متكاملة ومجتمع حيوي للتكنولوجيا المالية قادر على تلبية احتياجات القطاع المالي وتعزيز الابتكار في أسواق الطرفين.

وقع الاتفاقية سوبنيندو موهانتي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد بسنغافورة وريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل استراتيجي لدعم وتمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من فهم المتطلبات التنظيمية في سوقي أبوظبي وسنغافورة وتقديم المشورة والمساعدة للشركات خلال مرحلة تقديم الطلبات واستكمال اجراءات الترخيص.

وسيتعاون الجانبان من أجل تطوير مشاريع ابتكارية مشتركة حول التطبيقات التكنولوجية الرئيسة مثل حلول الدفع الرقمية وعبر الهاتف المتحرك ومنصات التعاملات الرقمية "البلوك تشين" وتشارك ومزامنة البيانات الرقمية والبيانات الضخمة والمنصات المرنة لواجهات برمجة التطبيقات وغيرها من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

وقال سوبنيندو موهانتي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد بسنغافورة إن هذه الاتفاقية خطوة جديدة لترسيخ الروابط مع سوق أبوظبي العالمي والعمل المشترك على تعزيز الابتكار وتنمية القدرات في القطاع المالي عبر مجالات التعاون الدولي.

وأضاف إن الاتفاقية تسهم في فتح آفاق جديدة وخلق فرص توسعية مواتية لشركات التكنولوجيا المالية في أسواق سنغافورة وأبوظبي.. ونحن نتطلع لتشارك المعرفة وتوثيق جوانب التعاون مع سلطة تنظيم الخدمات المالية بما يحقق الأهداف المنشودة للطرفين ويساهم في تطوير مجتمع عالمي حيوي للتكنولوجيا المالية.

من جانبه أكد ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لشراكة وثيقة مع مركز عالمي رائد في التكنولوجيا المالية مثل هيئة النقد السنغافورية ودورها في تطوير مجالات الابتكار وتوظيف استخدام التكنولوجيا لتحفيز ودعم نمو القطاع المالي وحماية مصالح المستثمرين في أسواق الجانبين مشيرا إلى ما تتمتع به المنطقة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من امكانيات وفرص نمو كبيرة في قطاع الخدمات المالية.

وأضاف :" نتطلع عبر تعاوننا المستمر مع أبرز المراكز العالمية في التكنولوجيا المالية لتطوير مقومات وكفاءة ممارسات أسواقنا المالية بما يلبي الاحتياجات الراهنة للقطاع المالي في المنطقة والعالم ويساعدنا في رسم ملامح واضحة لتطور الخدمات المالية في المستقبل" .

كانت هيئة النقد في سنغافورة قد أسست في عام 2015 مجموعة "الابتكار والتكنولوجيا المالية" لدعم تطوير مبادراتها المالية الذكية ووضع أطر السياسات التنظيمية والاستراتيجيات التطويرية لتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين الكفاءة والارتقاء بتنافسية القطاع المالي.