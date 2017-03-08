لحكومة الألمانية تقول إنها تأخذ تسريبات (سي.آي.إيه) على محمل الجد

برلين 8 مارس آذار (رويترز) - قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إنها تأخذ نشر موقع ويكيليكس آلاف الصفحات من النقاشات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) على محمل الجد لكن لا يمكنها التحقق من صحة الوثائق.
وتظهر أحدث وسائق لويكيليكس أن (سي.آي.إيه) استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة كبيرة للتسلل الإلكتروني.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة الألمانية على اتصال وثيق مع السلطات الأمريكية بشأن القضية.المزيد من أخبار ألمانيا
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