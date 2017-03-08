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سياسة واقتصاد

لحكومة الألمانية تقول إنها تأخذ تسريبات (سي.آي.إيه) على محمل الجد

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
لحكومة الألمانية تقول إنها تأخذ تسريبات (سي.آي.إيه) على محمل الجد
جوليان أسانج-مؤسس ويكيليكس التي نشرت الوثائق أمس

برلين 8 مارس آذار (رويترز) - قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إنها تأخذ نشر موقع ويكيليكس آلاف الصفحات من النقاشات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) على محمل الجد لكن لا يمكنها التحقق من صحة الوثائق.


وتظهر أحدث وسائق لويكيليكس أن (سي.آي.إيه) استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة كبيرة للتسلل الإلكتروني.

 

وقال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة الألمانية على اتصال وثيق مع السلطات الأمريكية بشأن القضية.

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