وكالة التصنيف السعودية تقدم خدماتها في باقي دول الخليج خلال 2018

قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إن "سمة" ستتواجد إقليمياً في منطقة الخليج كمرحلة أولى عام 2018.

وفي تصريحٍ لقناة "العربية" السعودية، أوضح المبارك أنه في العام 2017 سيكون تركيز عمل الوكالة على السوق السعودي من خلال تقديم 4 منتجات هي الديون السيادية، وتصنيف الشركات، والصناديق الاستثمارية، والمحافظ الائتمانية التي تكون قابلة للبيع أو تأمينها لدى المصارف.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" في يناير/كانون الثاني الماضي، رخصة مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد أن أنهت الوكالة كافة المتطلبات وفقاً للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة.

وكان أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) دشن، يوم الأربعاء الماضي، وكالة "سمة" للتصنيف الائتماني التي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي وفي عموم دول الخليج العربية.

وستعمل "وكالة سمة للتصنيف" تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية السعودية.

وتستهدف وكالة سمة تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث (مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة "فيتش ريتينجز"، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية). كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.