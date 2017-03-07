Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية: القتل لمهرب فلاكا وجالبها ومستوردها وزارعها

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: القتل لمهرب فلاكا وجالبها ومستوردها وزارعها

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، صدور توجيهات بمعاقبة من ثبت تهريبه لحبوب فلاكا بالقتل تعزيراً ويشمل الحكم متلقيها وجالبها ومستوردها ومصدرها ومن يصنعها وإنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقي موادها بقصد الترويج.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن التوجيهات اعتبرت حبوب فلاكا من المواد الممنوعة في المملكة والتي يطبق عليها نظام مكافحة المخدرات كونها تعتبر عالية الخطورة وتتضمن مواد خطرة مخدرة.

 

ويعد مركب فلاكا من مواد التخدير ويتم تعاطيها عن طريق الفم والأنف والتبخير والحقن. ويتسبب تعاطيه في الهلاوس السمعية والبصرية والهذيان الشديد، وفرط الحركة والرغبة في الانتحار، ويصاحب استعماله ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويعد من العقاقير المحظورة في عدد من الدول.

 

وتقرر أن يقبض على كل من يثبت تعاطيه وحيازته ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال كل من حاز حبوب فلاكا أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

 

ولا تقل الغرامة عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من حاز حبوب فلاكا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

 

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أشكالها وأنواعها. وتغطي الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، قصصاً حول ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام إلى جانب جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

 

وبحسب تقارير غير رسمية، يوجد في السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 2 مليوناً، نحو 200 ألف مدمن مخدرات بتكلفة علاج تصل إلى أكثر من ٣.٦ مليارات ريال.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: السجن والجلد لشبان حفل وداع العزوبية ارتدوا ملابس فاضحة

المرور السعودي : منع مدمني المخدرات ومروجوها من رخصة القيادة

فحص المخدرات في السعودية يبدأ بشاغلي الوظائف الحساسة فجميع الموظفين الحكوميين

دراسة سعودية توصي بالتمور لعلاج تعاطي المخدرات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"ايه.دي.ام" الأمريكية والمراعي تتطلعان لشراء أصول مطاحن سعودية

أبوظبي: تأسيس شركة "الظاهرة باي وا" الزراعية بقيمة 30 مليون يورو

نمو القطاع غير النفطي في البحرين وصل إلى 4.7%

الإمارات: تنظيف الطرق للمحكومين بالخدمة المجتمعية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إحباط هجوم على أمراء سعوديين قبل زيارة الملك سلمان لماليزيا

سعوديون محرومون من الأمان الوظيفي ينشدون التثبيت في وظائفهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »