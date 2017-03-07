السعودية: القتل لمهرب فلاكا وجالبها ومستوردها وزارعها

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، صدور توجيهات بمعاقبة من ثبت تهريبه لحبوب فلاكا بالقتل تعزيراً ويشمل الحكم متلقيها وجالبها ومستوردها ومصدرها ومن يصنعها وإنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقي موادها بقصد الترويج.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن التوجيهات اعتبرت حبوب فلاكا من المواد الممنوعة في المملكة والتي يطبق عليها نظام مكافحة المخدرات كونها تعتبر عالية الخطورة وتتضمن مواد خطرة مخدرة.

ويعد مركب فلاكا من مواد التخدير ويتم تعاطيها عن طريق الفم والأنف والتبخير والحقن. ويتسبب تعاطيه في الهلاوس السمعية والبصرية والهذيان الشديد، وفرط الحركة والرغبة في الانتحار، ويصاحب استعماله ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويعد من العقاقير المحظورة في عدد من الدول.

وتقرر أن يقبض على كل من يثبت تعاطيه وحيازته ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال كل من حاز حبوب فلاكا أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

ولا تقل الغرامة عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من حاز حبوب فلاكا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يعاني المجتمع السعودي المحافظ من انتشار كبير للمخدرات بكافة أشكالها وأنواعها. وتغطي الصحف المحلية، بشكل شبه يومي، قصصاً حول ضبط مهربي مخدرات سعوديين ووافدين، كما يعد "تهريب المخدرات" من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام إلى جانب جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

وبحسب تقارير غير رسمية، يوجد في السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 2 مليوناً، نحو 200 ألف مدمن مخدرات بتكلفة علاج تصل إلى أكثر من ٣.٦ مليارات ريال.