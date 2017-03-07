إحباط هجوم على أمراء سعوديين قبل زيارة الملك سلمان لماليزيا

(رويترز) - قالت ماليزيا اليوم الثلاثاء إن المتشددين السبعة الذين اعتقلتهم بنهاية الشهر الماضي كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على "أمراء عرب" يزورون العاصمة كوالالمبور.

وزار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ماليزيا يوم 26 فبراير /شباط الماضي في إطار جولة آسيوية تستغرق شهراً.

وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة للصحفيين "كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على أمراء عرب خلال زيارتهم لكوالالمبور. ألقينا القبض عليهم في آخر لحظة".

وأضاف أن اثنين من السبعة كانا يخططان لشن هجوم كبير باستخدام "سيارة مفخخة".

وقالت ماليزيا يوم الأحد الماضي إنها اعتقلت ماليزيا وستة أجانب وهم إندونيسي وأربعة يمنيين وشخص من شرق آسيا في الفترة بين 21 و26 فبراير/شباط للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة بينها تنظيم داعش.

واعتقلت ماليزيا المئات في السنوات القليلة الماضية بسبب صلات مزعومة بجماعات متشددة.

وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة التأهب القصوى منذ شن مفجرون انتحاريون ومسلحون مرتبطون بداعش عدة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير/كانون الثاني 2016.

وأدى هجوم بقنبلة يدوية على حانة على أطراف كوالالمبور العام الماضي إلى إصابة ثمانية أشخاص. وأعلن داعش مسؤوليتها عن الهجوم.

وزار العاهل السعودي كوالالمبور مع وفد يضم 600 شخص قبل أن يغادر إلى إندونيسيا.