Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تسقط إعانة الضمان الاجتماعي لمن يملك مركبتين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة العمل السعودية تسقط إعانة الضمان الاجتماعي لمن يملك مركبتين

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، توضيحاً لما يتم تداوله بشأن إسقاط إعانة الضمان الاجتماعي عن المستفيد الذي يمتلك مركبتين فأكثر، إن الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى تسقط عن المستفيد في حال كانت المركبات مخصصة للتجارة والاستثمار.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قالت وزارة العمل إنه إذا كانت المركبات مخصصة للأغراض الشخصية المعتادة فلا تسقط الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى عن المستفيد.

 

وجاءت تصريحات وزارة العمل بعد أن ذكرت صحيفة محلية، مؤخراً، أن وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس إسقاط المستفيدين الذين يملكون أكثر من مركبة خاصة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية أطلقت، مؤخراً، مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، وقالت إنها تستهدف تحديث بيانات أكثر من 1.3 مليون شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات، الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي، وتحديث البيانات الصحية.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تنفي إسقاط المستفيدين المالكين لأكثر من مركبة خاصة من الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي يدرس إسقاط مالكي أكثر من سيارة بالسعودية

دبي: غرامات بعد 31 مارس للمقيمين غير المنضمّين للضمان الصحي و31 ديسمبر للزائرين

وزارة العمل السعودية: فرق عمل لتقديم مساعدات للمتضررين من السيول

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

"ايه.دي.ام" الأمريكية والمراعي تتطلعان لشراء أصول مطاحن سعودية

أبوظبي: تأسيس شركة "الظاهرة باي وا" الزراعية بقيمة 30 مليون يورو

السعودية: القتل لمهرب فلاكا وجالبها ومستوردها وزارعها

نمو القطاع غير النفطي في البحرين وصل إلى 4.7%

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إحباط هجوم على أمراء سعوديين قبل زيارة الملك سلمان لماليزيا

سعوديون محرومون من الأمان الوظيفي ينشدون التثبيت في وظائفهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »