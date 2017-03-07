وزارة العمل السعودية تسقط إعانة الضمان الاجتماعي لمن يملك مركبتين

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، توضيحاً لما يتم تداوله بشأن إسقاط إعانة الضمان الاجتماعي عن المستفيد الذي يمتلك مركبتين فأكثر، إن الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى تسقط عن المستفيد في حال كانت المركبات مخصصة للتجارة والاستثمار.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قالت وزارة العمل إنه إذا كانت المركبات مخصصة للأغراض الشخصية المعتادة فلا تسقط الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى عن المستفيد.

وجاءت تصريحات وزارة العمل بعد أن ذكرت صحيفة محلية، مؤخراً، أن وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس إسقاط المستفيدين الذين يملكون أكثر من مركبة خاصة.

وكانت وزارة العمل السعودية أطلقت، مؤخراً، مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، وقالت إنها تستهدف تحديث بيانات أكثر من 1.3 مليون شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات، الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي، وتحديث البيانات الصحية.