علي بابا الصينية تتمدّد عربياً.. وعينها على الكويت

قالت صحيفة كويتية نقلاً من مصادر مطلعة أن شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية على وشك توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الموانئ العربية وإن عين الشركة العملاقة على الكويت رابع أكبر منتج للنفط في العالم.

ونقلت صحيفة "الراي" اليومية عن مصادرها أن الاتفاقية ستعود بالنفع على الجانبين، لافتة إلى أنها ستتيح لشركة علي بابا ترويج المنتجات الصينية بشكل أكبر في الدول العربية، مقابل دخول المصانع العربية المنتجة إلى منصة الشركة العملاقة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر إن "الكويت من الدول العربية المرشحة لذلك، لكنه لم يجر الاتفاق على وضع الخريطة بهذا الخصوص، باعتبار أن النقاشات المفتوحة مع الشركة في مراحلها الأولية، لكنها لو تمت فسيستفيد المواطن الكويتي، وكذلك المستثمر المحلي".