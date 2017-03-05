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سياسة واقتصاد

مبادلة للتنمية في أبوظبي تبيع حصة في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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مبادلة للتنمية في أبوظبي تبيع حصة في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة

(رويترز) - قالت شركة مبادلة للتنمية وهي صندوق الاستثمار لإمارة أبوظبي إنها باعت نحو ثلث حصتها في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة (ايه.إم.دي) وحققت مكسبا بسيطا من الاستثمار في الشركة المتخصصة في إنتاج الرقائق متناهية الصغر.

 

وباعت مبادلة 45 مليون سهم في ايه.إم.دي مقابل نحو 613 مليون دولار واحتفظت بعدد 97 مليون سهم في الشركة.

 

 

ودفعت مبادلة 608 ملايين دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2007 حين اشترت الأسهم بحسب بيان الشركة في ذلك الحين.

 

 

وقال برايان لوت المتحدث باسم مبادلة لرويترز اليوم الأحد "في ضوء استراتيجيتنا كمستثمر طويل الأجل سنقوم من وقت لآخر بتسييل أصول ارتفعت قيمتها كثيرا."

 

 

واندمجت مبادلة التي تمتلك حصصا في جنرال اليكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وغيرهما رسميا مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) في يناير كانون الثاني.

 

 

وشكل اندماج الشركتين كيانا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار حسب تقييمات أواخر عام  2015.

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