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سياسة واقتصاد

الرياض تسمح للمطاعم إطلاق أسماء شاورما الصاروخ وجمبري الديناميت

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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الرياض تسمح للمطاعم إطلاق أسماء شاورما الصاروخ وجمبري الديناميت

اعتبرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أن تسمية الأطعمة والوجبات بمسميات من قبيل شاورما الصاروخ، وجمبري الديناميت، ودجاج الدبابة، حق مشروع للمطاعم.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم الوزارة حمد العمر إنه يحق لها التسمية بأي مسمى تراه. ونفى تدخل الوزارة في تلك التسميات أو ملاحقتها، ما لم تكن غير لائقة.

 

وقال "العمر" إنه يحق للمطاعم تسمية المأكولات والمشروبات دون الرجوع للبلديات، لأنها تعتبر من حقوقها المشروعة.

 

وأضاف أنه إذا لاحظت الوزارة أو أماناتها وبلدياتها أسماء غير لائقة للأطعمة أو حتى أسماء المحلات التجارية، فتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية، التي تبدأ بالإنذار، والمطالبة بتغيير المسمى.

 

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية ذكرت في تقرير يعود للعام 2016 نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية تأكيده أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إخطار المطاعم في مختلف محافظات ومدن المملكة بسرعة إلغاء مسميات الأطعمة التي تتضمن مصطلحات عسكرية مثل "جمبري ديناميت"، و"شاورما صاروخ"، و"دجاج دبابة" وغيرها من القوائم الأخرى المنتشرة، بهدف التسويق وجذب الزبائن.

 

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