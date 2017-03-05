شركات الدواجن في السعودية تخفض الأسعار والكبرى تتمسك

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أطلقت شركات صغيرة للدواجن المبردة في المملكة العربية السعودية موجة جديدة من حرب الأسعار منتصف الأسبوع الماضي بعد اختفائها حوالي ثلاثة أشهر.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن تلك الشركات عمدت إلى خفض السعر إلى مستوى ما بين 8 -9 ريالات مقابل 11 ريالاً للدجاجة زنة ألف غرام بفارق تراوح بين 2- 3 ريالات عن السعر المتداول.

وأكد متعاملون بصناعة الدواجن في المنطقة الشرقية -للصحيفة اليومية- أن الدخول في حرب أسعار جديدة مرهون باستجابة الشركات الكبرى للتخفيضات التي أطلقتها الشركات الصغيرة.

وقالوا إن الشركات الكبرى لا تزال متمسكة بالقيمة السوقية البالغة 11 ريالاً للدجاجة، مشيرين إلى صعوبة التكهن بما ستقدم عليه الشركات الكبرى مستقبلاً.

وكان تقرير صادر عن وزارة الزارعة الأمريكية في العام الماضي كشف أن السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من ضمن قائمة الدول الأعلى استهلاكاً للحوم الدواجن، إذ بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد نحو 50 كيلوجراماً في العام 2015.

وأكد التقرير أن الإنتاج المحلي للدواجن في السعودية يغطي نحو 41 بالمئة فقط من الاستهلاك، فيما يتم تغطية 59 بالمئة من الاستهلاك عن طريق الاستيراد.

وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج السعودية من لحوم الدواجن بنسبة 3.4 بالمئة إلى 670 ألف طن تقريبا في 2016، وإلى 700 ألف طن في 2017، فيما توقع أن يظل الاستهلاك عند نفس مستويات 2015 عند 1.57 مليون طن.