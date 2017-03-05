السعودية تستدعي 1000 لابتوب إتش بي بسبب احتمال حدوث حريق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم الأحد استدعاء ألف جهاز كمبيوتر محمول من نوع (ProBook450 G0 – HP) وذلك لاحتمالية نشوب حريق بسبب ارتفاع حرارة البطارية.
وعبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، طالبت وزارة التجارة المستخدمين بالتحقق من شمولية الرقم التسلسلي من خلال الرابط الوارد في البيان أدناه، وإزالة البطارية المشمولة فوراً وتشغيل الجهاز بالقابس الكهربائي فقط.
كما دعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "إتش بي" لاستبدال البطارية المشمولة مجاناً.المزيد من أخبار السعودية
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