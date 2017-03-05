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سياسة واقتصاد

التعليم السعودية تفاضل بين عرضي بوبا وميدغلف لتقديم تأمين منسوبيها

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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التعليم السعودية تفاضل بين عرضي بوبا وميدغلف لتقديم تأمين منسوبيها

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن وزارة التعليم ستفتح أيقونة تسجيل طلبات منسوبي التعليم في برنامج التأمين الطبي يوم الخميس القادم كما سيتم الإعلان عن شركة التأمين الثانية التي ستقدم خدمات التأمين الطبي في الوقت ذاته.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" اليومية أن وزارة التعليم تدرس ملفين لشركتي تأمين، هما شركة بوبا العربية للتأمين الصحي وشركة ميد غلف للتأمين وذلك لاختيار أفضل عرض من بين العرضين المقدمين من الشركتين لتضاف إحداهما لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي).

 

وبحسب المعلومات، فإن الراغبين بالاشتراك في برنامج التأمين الطبي الاختياري سيدفعون قسط شهرين في أول شهر يتم فيه تفعيل برنامج التأمين دفعةً مقدمةً، ثم يتم الاستقطاع الشهري مع راتب كل شهر أو دفع قيمة الاشتراك السنوي دفعة واحدة إذا رغب المشترك أو المشتركة.

 

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم موعد بدء سريان الوثيقة للمشتركين في خدمات التأمين الطبي والذي يتوقع أن يكون خلال شهر شعبان القادم (مايو/أيار المقبل).

 

وكان برنامج التأمين الطبي الاختياري للمعلمين والمعلمات قد تم إطلاقه كإحدى المبادرات من مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم لخدمة المعلمين والمعلمات، وسيقدم خدمات التأمين الطبي للمشتركين في أكثر من 1200 مستشفى ومركز طبي ومستوصف في مختلف مناطق المملكة.

 

وكان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم قال، في فبراير/شباط الماضي، إن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم كافة بمميزات عالية وأسعار منافسة، وذلك ضمن باكورة أعمال مركز خدمات المعلمين.

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