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سياسة واقتصاد

السعودية: استقطاع 25% من دخل المستفيد للقروض العقارية وصرف القروض بـ6 دفعات

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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السعودية: استقطاع 25% من دخل المستفيد للقروض العقارية وصرف القروض بـ6 دفعات

حددت وزارة الإسكان السعودية نسبة 25 بالمئة من دخل المستفيدين من القروض العقارية للاستقطاع للجهات المقرضة وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إن ذلك جاء بعد موافقة وزارة الإسكان على اللائحة التفصيلية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية والمتضمنة آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين عن متطلبات الدفع وآلياته ومراحله.

 

وحددت اللائحة حددت صرف القروض العقارية على 6 دفعات، وتتوزع الدفعات على النحو التالي:

 

- الدفعة الأولى بعد توقيع عقد الدعم السكني مقابل الضمان البنكي وتبلغ 10 بالمئة.

 

-  الدفعة الثانية  بعد إتمام الأعمال الإنشائية وتبلغ 25 بالمئة.

 

- الدفعة الثالثة بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة وتبلغ 25 بالمئة.

 

- الدفعة الرابعة بعد إتمام الأعمال المعمارية وتبلغ 20 بالمئة.

 

- الدفعة الخامسة بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط وتبلغ 15 بالمئة.

 

- الدفعة السادسة والأخيرة بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات وتبلغ 5 بالمئة.

 

ونصت اللائحة على أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية الذين وقعوا مع المطورين اتفاقيات تطوير عقاري لشقة في عمارة وإصدار قرار وزاري بشأنها.

 

وتضمنت اللائحة بحسب الصحيفة ضرورة استيفاء الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني وإجراءات تحويل الراتب من المستفيدين بالنسبة لذوي الرواتب.

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