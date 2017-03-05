حساب المواطن السعودي: الاستحقاق خلال 57 يوماً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المشرف على برنامج (#حساب_المواطن) إنه تبقى 57 يوماً على انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الدعم الحكومي المتعلقة بالأولوية والاستحقاق (الأهلية) والمبالغ المستحقة لكل مواطن بناء على بياناته.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن ماجد العصيمي إن وزارة العمل ستنتهي من الإجراءات التي تتطلع من خلالها تحقيق العدالة والمصداقية، بعد تسجيل الأفراد بياناتهم ومقدار الدخل لكل أسرة، وأن الوزارة سترفع المعلومات للجهات العليا (المقام السامي) قبيل 1 مايو/أيار المقبل لاعتمادها وتنفيذها، حينها سيعلن بشكل رسمي حيال الموافقة واعتماد السياسات المتعلقة بالبرنامج.

وأوضح "العصيمي" أنه وفقا لآلية التنفيذ في البرنامج ستدرس ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرر أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل المؤهلين لنظام الدعم تلقائيا، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.

وبدأ برنامج حساب المواطن مرحلته الأولى من خلال التسجيل في مطلع فبراير/شباط الماضي، حيث وصل عدد المسجلين فيه لنحو 10.5 ملايين فرد، وسيستمر التسجيل فيه طوال فترة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس هناك وقت محدد لإغلاق التسجيل.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.