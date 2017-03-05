طوني بلير يعرض خدماته ويسعى سرا لمنصب مبعوث ترامب للشرق الأوسط

تناولت الصحف البريطانية اليوم سعي طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتولى منصب مبعوث الشرق الأوسط لدى الإدارة الأمركية، وأكد مساعدون لطوني بلير أنه التقى مع فريق دونالد ترامب لكنهم لم يؤكدوا أنه يسعى لدور مبعوث ترامب للشرق الأوسط. صحيفة ديلي ميل ذكرت أن بلير حضر لقاء سريا في البيت الأبيض فيما أشارت سكاي نيوز إلى أن بلير قابل فريق ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة ميل اون صندي إن بلير قابل كوشنر 3 مرات منذ شهر سبتمبر الماضي.





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