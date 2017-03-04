انخفاض أسعار الأغذية في السعودية إثر دخول شركات من 6 دول

قالت صحيفة سعودية اليوم السبت إن أسعار عدد من السلع الغذائية في المملكة تتجه للانخفاض الطفيف أو الاستقرار النسبي على أقل تقدير خلال الأشهر المقبلة على خلفية دخول شركات مواد غذائية من 6 دول للسوق المحلي خلال الشهريين الماضيين.

وأضافت صحيفة "المدينة" اليومية أن الدول الست هي تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، ألمانيا، فرنسا، وسلطنة عُمان.

وأوضح تجار ورجال أعمال أن دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلي يسهم على زيادة المنافسة بينها وبين الشركات المحلية بتخفيض الأسعار 15 بالمئة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وزيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى سعي تلك الشركات بتقديم العروض الترويجية لمنتجاتهم، مؤكدين تنوع المنتجات الغذائية، التي دخلت للمملكة، التي تتمثل في المياه المعبأة والتونة المعلبة بالإضافة إلى الحليب المجفف.

ويعمل في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، أكثر من 6 آلاف شركة أجنبية متخصصة بالمواد الغذائية الاستهلاكية، وتصل نسبة استيراد المملكة للمواد الغذائية الاستهلاكية 20 بالمئة من إجمالي المواد الغذائية بالسوق المحلي.