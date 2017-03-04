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سياسة واقتصاد

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها الائتمانية لقطر إلى سلبية

أريبيان بزنس
السبت، 4 مارس 2017
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ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها الائتمانية لقطر إلى سلبية

(رويترز) - خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية إلى "سلبية" من "مستقرة" مع تصنيف AA حالياً.

 

وقالت الوكالة إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي لأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

 

وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجياً.

 

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وأن يهبط تدريجياً كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019.

 

وقالت الوكالة إن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.

 

 

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