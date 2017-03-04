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سياسة واقتصاد

السعودية تستعد لتوطين 7 قطاعات هامة

أريبيان بزنس
السبت، 4 مارس 2017
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السعودية تستعد لتوطين 7 قطاعات هامة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنها تستعد لسعودة (توطين) سبعة قطاعات حيوية وهامة تدريجياً بهدف رفع نسبة التوطين بشكل فعلي في مختلف المجالات.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن من بين القطاعات التي سيتم توطينها تباعاً قطاع التجزئة، الصحة، التعليم، السياحة، التأمين، البنوك، النقل وغيرها.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد وقعت، مؤخراً، محضر مشروع توطين المراكز التجارية بمنطقة القصيم، وسط المملكة، وقصر العمل في محال "المولات" على السعوديين والسعوديات فقط.

 

وقامت وزارة العمل، في العام 2016، بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات على دفعتين؛ بدأت الأولى في مطلع رمضان 2016 والثانية بدأت في سبتمبر/أيلول 2016.

 

ويعيش في السعودية نحو عشرة ملايين وافد أجنبي؛ معظمهم يعملون في القطاع الخاص. وتستهدف الحكومة ضمن خطة 2030 زيادة الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص وخفض معدل البطالة من حوالي 11.6 بالمئة إلى سبعة بالمئة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة.

 

 

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