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سياسة واقتصاد

وكالة موديز تتوقع عجزاً كبيراً بموازنة السعودية في 2017

أريبيان بزنس
الجمعة، 31 مارس 2017
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وكالة موديز تتوقع عجزاً كبيراً بموازنة السعودية في 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات)- توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية عجزاً كبيراً في موازنة السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014- نسبته 10.5 بالمئة من الناتج المحلي في العام 2017 على أن يتراجع إلى 9.2 بالمئة في 2018.

 

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير وكالة موديز قولها إن المركز المالي للسعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- لا يزال قوياً لكن الاعتماد الكبير على النفط يمثل تحدياً رئيسياً على الصعيد الائتماني.

 

وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يكون تطبيق خطط الإصلاح الطموحة والشاملة التي أعلنتها الحكومة السعودية زاخراً بالتحديات.

 

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- تعكس وجهة نظر موديز بأن المخاطر التي تهدد تصنيف المملكة متوازنة إلى حد كبير.

 

وتوقعت انكماشاً بسيطاً للناتج المحلي الحقيقي للسعودية يبلغ 0.2 بالمئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط.

 

وقالت موديز إنه في الأمد المتوسط نتوقع أن تصبح مصادر إيرادات الحكومة متنوعة مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54 بالمئة بحلول 2020.

 

وأضافت أن تصنيف A1 والنظرة المستقبلية للسعودية مدعومان بقوة مركزها المالي واحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية.

 

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