الإمارات تؤهل أكبر مصنع لإنتاج التمور في مصر

افتتح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح في مصر، أمس، مصنع التمور بواحة سيوة، بعد تأهيله من الإمارات، وبدء التشغيل التجريبي له منذ 5 أشهر.

وشهد الافتتاح، الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنيل التمر والابتكار الزراعي، و4 وزراء مصريون، هم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور يحيى راشد وزير السياحة، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وقال سامي النقبي، المستشار الاقتصادي لسفارة الإمارات بالقاهرة، نقلا عن صحيفة البيان، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس لتوقيع المرحلة الثالثة من العقود الاستثمارية بمطروح، والتي شهدت توقيع العقود النهائية لـ 5 مشروعات استثمارية بسيوة، إنه تم تشغيل مصنع تمور سيوة بعد 10 سنوات توقف، لينتج 10 آلاف طن في الموسم، ويستفيد من تمور الواحة.

ووجه النقبي، الشكر لكل من وزراتي التجارة والصناعة، والزراعة، ومنظمة الفاو، متمنياً أن يكون مصنع سيوة للتمور، لبنة جديدة في تقوية العلاقات بين دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

وتجاوزت تكلفة إنشاء المصنع 40 مليون جنيه، بلغت تكلفة المعدات فيها حوالي 20 مليون جنيه، كما يوجد بالمصنع 6 خطوط إنتاج، يتجاوز إنتاجها 10 آلاف طن.

وقال الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن مصنع تمور سيوة، الذي تم افتتاحه الخميس، يعد أكبر مصنع لإنتاج التمور في مصر، من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات، مشيراً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية، تأهيل المصنع بدعم كامل من جائزة خليفة الدولية لنيل التمر، والابتكار الزراعي، بدولة الإمارات العربية.

وأضاف أنه تم تأهيل العمالة الفنية داخل المصنع، ورفع كفاءة الموارد البشرية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية.