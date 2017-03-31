"اكسبو الشارقة" يستضيف معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 4 ابريل

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستضيف مركز اكسبو الشارقة ابتداء من 4 حتى 8 إبريل المقبل الدورة 42 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمشاركة أكثر من 500 عارض من 20 دولة من مصنعي الساعات والمجوهرات والعلامات التجارية الشهيرة في العالم.
وسيتم خلال المعرض الذى تدعمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، عرض تصاميم فريدة ضمن مجموعة واسعة من الخيارات في فنون صناعة الذهب والألماس واللؤلؤ والمجوهرات الفضية ومجوهرات الزفاف والمجوهرات العتيقة والقطع النادرة لهواة الجمع والأحجار الكريمة والبلورات وساعات اليد الراقية وغيرها من القطع الثمينة.
وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ان "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يحظى بشهرة واسعة في المنطقة والعالم كونه يجمع كبار مصممي المجوهرات ونخبة متميزة من الماركات والعلامات التجارية العالمية التي قد لا تجتمع في مكان آخر مما يجعله أحد أكبر معارض المجوهرات الإقليمية والعالمية".المزيد من أخبار الإمارات
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