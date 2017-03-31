الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

بحث سعادة ماجد السويدي القنصل العام للدولة في نيويورك و وفد من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خلال زيارة رسمية لولاية فلوريدا تعزيز العلاقات التجارية والثقافية الإماراتية - الأمريكية.

وأجرى الوفد عدة لقاءات مع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في مدينتي ميامي وفورت لودرديل عقب الإجتماع الذي عقده القنصل العام للدولة مع محافظ ولاية فلوريدا ريك سكوت في مدينة تالاهاسي العاصمة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادته إن "ولاية فلوريدا شريك مهم لدولة الإمارات ففي عام 2016 فاقت قيمة الصادرات من هذه الولاية إلى الدولة 1.5 بليون دولار مما جعلها أحد المصدرين الخمسة الأوائل في الولايات المتحدة للإمارات"، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تعزيز هذه العلاقات من خلال سعيها لإيجاد فرص تجارية واستثمار جديدة في ولايات هامة أخرى مثل فلوريدا ".

وخلال زيارة الوفد إلى مدينة ميامي ألقى سعادة السويدي كلمة عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفلوريدا خلال حلقة نقاش استضافها مجلس بيكن للتنمية الاقتصادية.

وقام سعادته ووفد مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار بجولة في ميناء ميامي مقر خمسة خطوط ملاحية رئيسية والتقوا ايميليو استيفان رئيس مؤسسات استيفان الذي أعرب عن رغبته في تقوية العلاقات بين المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وشارك سعادة السويدي ووفد مؤسسة دبي بمدينة فورت لودرديل في حلقة نقاش لشبكة تحالف فورت لودرديل التي شارك فيها أيضا باربرا شريف عمدة مقاطعة برورد التي سلطت الضوء على الشراكة الممتازة بين شركة طيران الإمارات ومدينة فورت لودرديل.

وزار الوفد أيضا شركة "Dreecktor Shipyards and HEICO " للطيران والالكترونيات.

رافق سعادة السويدي خلال هذه الزيارة داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي.