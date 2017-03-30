القاهرة والرياض تؤسسان شركة مصر لدعم المشروعات الصغيرة

(رويترز) - قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الخميس إن مصر والسعودية وقعتا اتفاقاً بقيمة 451 مليون جنيه (24.81 مليون دولار) لتأسيس شركة بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار "بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة... إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر".

ووقع الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر ومساعدها شهاب مرزبان ممثلاً عن لجنة المنحة المصرية السعودية ومدير الإدارة الفنية بالصندوق السعودي للتنمية حسن العطاس والعضو المنتدب لشركة إن.آي كابيتال القابضة أشرف غزالي.

ونقل البيان عن الوزيرة قولها "هذه المنحة السعودية سوف توجه إلى مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة".

وتعمل شركة إن.آي كابيتال، المملوكة لبنك الاستثمار القومي، كمستشار لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير الاستثمار وفقاً لما ذكره البيان نقلاً عن غزالي.