حمد سعيد الشامسي أول سفير لمؤسسة "الانتربول"

قرر مجلس إدارة مؤسسة "الإنتربول" تعيين سعادة حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية سفيراً للمؤسسة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي والمصاحب لمنتدى "التعاون من أجل الأمن" برئاسة معالي الياس المر رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور معالي يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة.

ويأتي تعيين السفير الشامسي في هذا المنصب الدولي كأول سفير لـ"الانتربول" لما يتمتع به من خبرة واسعة على كافة الأصعدة كما أن استحداث هذا المنصب الحساس والحيوي هو ترجمة لشراكة حقيقية واستراتيجية بين العمل الدبلوماسي والأمني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اختيار دبلوماسي إماراتي لتولي هذه المهمة نتيجة النجاح الذي حققتة الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.