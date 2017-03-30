اقتصادية دبي تتبنى "نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات" لتقييم المنشآت التجارية

شهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء احتفال "اقتصادية دبي" بتبني نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التطبيقة على المنشآت التجارية بإمارة دبي بحضور سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي.

ويعد النظام من أحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشكل نموذجاً للارتقاء بالخدمات وتحقيق السعادة للمتعاملين.

وأشادت الرومي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، بجهود "اقتصادية دبي" لدعم الحركة التجارية والإقتصادية في الإمارة وجذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي مما يسهم بدفة مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها التنافسية على الخريطة العالمية.

من جهته قال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن اقتصادية دبي تسعى باستمرار للوصول إلى مراحل من التميز والريادة لرفع تنافسية الإمارة عالمياً وهذا جلي من خلال تبني نظام النجوم العالمي والذي يستحدث معايير متخصصة لبعض فئات المنشآت التجارية للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً على غرار المتاجر المتخصصة والكبرى والمراكز التجارية والتي لم يسبق تصنيفها من قبل.

وتحرص اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة على نشر ثقافة إسعاد المتعاملين وتحقيق أفضل النتائج ودعم نموذج العمل الحكومي المتمحور حول السعادة والإيجابية".

وأضاف القمزي أن عدد المنشآت التجارية التي سيشملها التصنيف ضمن المرحلة الأولى وصل ما يقارب 38,000 منشأة موزعة على قطاعات المطاعم والمقاهي /7204/ والمتاجر المتخصصة /29815/ والمتاجر الكبرى /706/ والمراكز التجارية /84/ إلى جانب المنشآت التي لديها خمسة فروع فأكثر.

ويتضمن النظام حزمة من المعايير يأتي في مقدمتها كفاءة وجاهزية الموظفين والأسعار وقنوات الدفع والجودة ومطابقة الخدمة للمواصفات بالإضافة إلى المرافق والتصميم وإدارة العلاقات مع المتعاملين ويصل إجمالي العناصر المحددة ضمن مجمل المعايير إلى 30 عنصراً تغطي مجموعة واسعة من المتطلبات الفنية والخدمية داعيا الى مضاعفة الجهود لمواصلة التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم وتسهيل أمورهم بالإضافة إلى جعل خدمة الجمهور على رأس الأولويات الأمر الذي يعكس التطور المستمر في الدولة حيث كرست حكومة دبي كافة الأدوات التقنية والكوادر البشرية لخدمة هذا الهدف.

ويأتي تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لوضع معايير لتصنيف مستوى الخدمات المقدمة ضمن المنشآت التجارية مثل المقاهي والمطاعم والمتاجر المتخصصة /مثل متاجر الإلكترونيات الأثاث المستلزمات/ والمتاجر الكبرى /مثل الهايبرماركت والجمعيات/ لغرض تعزيز مستوى التنافسية بين هذه المنشآت كل ضمن مجاله وتقديم تصور لمتعاملي هذه المنشآت عن مستوى الخدمة المتوقعة عند دخولها بالإضافة إلى رفع مستوى ورفاهية وجودة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص وإعداد تصنيف جديد عالمياً يكون معني بالمتاجر فضلاً عن المقاهي والمطاعم.

وتعتمد مدخلات التصنيف على ثلاثة محاور هي: التصنيف الذاتي اعتمادا على البيانات المسجلة في السجل التجاري /20%/ وتشمل تطبيق معايير الاستدامة والنشاط التجاري والالتزام التجاري و رأس المال والقيمة التجارية؛ ونتائج تجربة المتعامل والمتسوق السري اضافة الى رضا المتعاملين /50%/ وتشمل طريقة تقديم الخدمات كفاءة وجاهزية الموظفين والأسعار وطرق الدفع الجودة والمطابقة والمرافق والتصميم وإدارة علاقات المتعاملين؛ وكذا تطبيق معايير نظام النجوم العالمي /30%/ وتشمل معايير القيادة والتكنولوجيا والممكنات.