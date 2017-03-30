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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يرى بآلية للحد من الهدر الغذائي

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
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العاهل السعودي يرى بآلية للحد من الهدر الغذائي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - رفعت لجنة الوكلاء المشكلة من عدة جهات حكومية في السعودية آلية للحد من الفاقد والهدر الغذائي إلى المقام السامي (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) وذلك بعد أن قدرت معدل الهدر بحوالي 126 كيلو جراماً للفرد في المملكة سنوياً.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الدكتور فيصل السبيعي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، على هامش اللقاء التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودي في الرياض، أمس الأربعاء، إن الدراسات التفصيلية ستظهر أي أنواع الأطعمة التي يكون فيها الفاقد والهدر أكثر، في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو التسويق أو الاستهلاك نفسه.

 

وأضاف أن لجنة الوكلاء -التي شكلت من المقام السامي لتحديد الآلية والمنهجية للحد من الفاقد والهدر- تتكون من وكلاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والمالية وهيئة الغذاء والدواء وصندوق التنمية الزراعي والاقتصاد والتخطيط، وجهات أخرى معنية وضعت معايير وحددت آلية التعامل والجهة التي ستشرف على هذا الموضوع.

 

ووصف "السبيعي" الفاقد والهدر في السعودية بـ"الخسارة الكبيرة" في مدخلات الإنتاج ومراحل النقل والتوزيع والتسويق والاستيراد والخزن ورأس المال المستخدم، مشددا على ضرورة التركيز على التوعية والاستهلاك والاهتمام بحفظ النعم وباستخدام مقومات الإنتاج، مبيناً أنه إذا كان الاستهلاك أكثر من الحاجة سيكون هناك زيادة في الطلب غير مبررة، وقد تكون فيها خسائر على الاقتصاد الوطني وخسائر على صحة الإنسان نفسه.

 

وتعد السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- الأولى عالمياً في هدر الطعام، وبحسب ورقة مقدمة من وزارة الزراعة السعودية في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي، تم تقدير الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة بـ49.833 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع.

 

 

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