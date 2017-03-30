السعودي بحاجة سكن وعيش مريح.. مجلس الشورى يرفض توصية مجنونة لدراسة الفضاء

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بعد تفاؤلٍ أبداه أكاديميون سعوديون بإمكانية إطلاق المملكة العربية السعودية لرحلات استكشافية في الفضاء الخارجي، عمد مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إلى إسقاط توصية تطالب بدارسة الفضاء.

وأجرى مجلس الوزراء السعودي، في مطلع مارس/آذار الجاري، دراسة حول تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإجراء مفاوضات مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في شأن مهمة (جانغ إي-4) لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.

مهمة جانغ إي-4

وتعتزم الصين إرسال مسبار فضائي لاستكشاف الجانب البعيد من القمر، العام القادم، في سبق هو الأول من نوعه في تاريخ علوم الفضاء.

وتُعد الرحلة خروجاً عن مألوف البعثات الماضية، إذ يتم من خلالها تسليط الضوء على الجانب غير المرئي من الأرض، الذي سبق أن تم تصويره عام 1959، من قبل بعثة "لونا 3" السوفييتية.

توصية "مجنونة"

قالت صحيفة "الحياة" السعودية، أمس الأربعاء، إنه خوفاً من أن يتهم مجلس الشورى بالتغريد خارج السرب، أسقط "المجلس" توصية تطالب بدارسة الفضاء، مقدمة من العضو الدكتور طارق فدعق، على تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ أكد رئيس اللجنة التعليمية ناصر الموسى بعد الاعتذار بشدة عن قبولها أن التوصية "مجنونة"، وباعتراف مقدمها أنها كذلك، وقال كيف ننفق أموالاً طائلة لأبحاث في الفضاء والأرض تحتاج أكثر من ذلك في معالجة البيئة والفقر؟

ووضع "الموسى" تبريرات أهمها أن المواطن يحتاج إلى السكن والعيش المريح، وقال "لو قبلنا هذه التوصية سيتهم المجلس بأنه لا يتلمس حاجات المواطن".

ولم يهدأ بال رئيس التعليمية حتى قال رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إن "التوصيات المجنونة يرفع عنها القلم، ولا يُحتاج إلى كل هذا التبرير للرفض". وجاءت توصية فدعق التي تطالب بدارسة مخاطر الفضاء، لوجود ملايين من الحطام التي تسببت فيها الأقمار الصناعية الخاملة والعاملة، مشيراً إلى تسببها في المخاطر.

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وتُعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤسسة علمية حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء السعودي ومقرها الرئيس مدينة الرياض.

وأنشئت المدينة عام 1977 تحت اسم المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية، وفي 1985 تغيرت تسمية المركز إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وكالة فضاء سعودية

وسبق أن وجه أكاديميون ومثقفون سعوديون دعوات للسلطات السعودية بضرورة إنشاء وكالة وطنية سعودية لعلوم الفضاء، وفي عام 2009، نشر الكاتب السعودي حمد عبد الله اللحيدان مقالًا جاء فيه إن "دعوتي إلى إنشاء وكالة الفضاء السعودية تصب في خانة حصر نشاط تلك الوكالة في الأمور العلمية والخدمية التي تحتاج إليها المملكة التي تغنيها عن اللجوء إلى وكالات الفضاء الدولية من أجل القيام ببعض الخدمات التي نحتاج إليها".

وقال اللحيدان، في معرض حديثه عن أهمية بحوث علوم الفضاء: "إننا نحتاج إلى مراقبة الحدود والمياه الإقليمية، والطرق البحرية والبرية، وإلى اكتشاف مجاهل بلادنا، وإلى الدراسات البيئية، وإلى الاستعداد لمراقبة الأمور الطارئة، مثل: العواصف الرملية، أو الممطرة، وكذلك البحرية، والتحذير منها والاستعداد لها".

وأضاف إن إنشاء وكالة الفضاء السعودية له "غايات وواجبات ومسؤوليات في غاية الأهمية، تتعلق بالتعليم والبحث والتطوير، واستكشاف الثروات الطبيعية؛ مثل المعادن، والبترول، والغاز، والماء، وغيرها".