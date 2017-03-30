ما هي أقوى العلامات التجارية السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تصدرت شركة الاتصالات السعودية (STC) -أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- قائمة أقوى العلامات التجارية السعودية بقيمة بلغت 24.75 مليار ريال (6.6 مليار دولار).

وأعلنت الشركات العشر الأول الأعلى قيمة في المملكة في احتفالية جمعت، مساء الثلاثاء الماضي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة، كبار الرؤساء والقادة التنفيذيين للشركات السعودية عن قائمة أقوى 20 علامة تجارية سعودية، خلال حفل نظمته شركة دبليو بي بي (WPP)، وشركة كنتار ميلوارد براون (Kantar Millward Brown) المتخصصة في الإبحار.

وبلغت قيمة أقوى 10 علامات تجارية سعودية مجتمعة 117.461 مليار ريال، وفق قائمة تصنيف أقيمت لأول مرة في المملكة، ضمن تقرير مؤشر العلامات التجارية الأعلى قيمة الذي أطلقته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة التصنيف، مؤكدة على كونها العلامة التجارية الأعلى قيمة في المملكة بقيمة بلغت حوالي 24.75 مليار ريال، عن فئة مزود خدمات الاتصالات، وجاء ثانياً مصرف الراجحي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- وثالثاً شركة جبل عمر السعودية التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة، وحلت رابعاً شركة المراعي -أكبر شركة ألبان خليجية- وجاء خامساً البنك الأهلي التجاري وهو أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول.

وشملت الدراسة 334 علامة تجارية، شكلت 69 بالمئة منها علامات سعودية المنشأ، فيما شكلت 26 بالمئة منها علامات عالمية، وبلغت نسبة العلامات الإقليمية 5 بالمئة من أصل 334 علامة تجارية أجريت عليها الدراسة، حوالي ثلث العلامات التجارية المشمولة كانت غير معروفة لدى المستهلك أو لا تعرف سماتها ومجالها تحديداً من قبل المستهلك.

وبحسب القائمة، فإن أقوى 10 علامات تجارية سعودية من حيث القيمة هي:

1- مزود خدمات الاتصالات شركة الاتصالات السعودية 6.589 مليار دولار

2- البنوك بنك الراجحي 5.569 مليار دولار

3- العقار جبل عمر 4.887 مليار دولار

4- المأكولات والمشروبات المراعي 3.964 مليار دولار

5- البنوك البنك الأهلي التجاري 2.929 مليار دولار

6- مزود خدمات الاتصالات موبايلي 2.5 مليار دولار

7- التجزئة مكتبة جرير 1.352 مليار دولار

8- التأمين بوبا العربية 1.309 مليار دولار

9- البنوك سامبا 1.142 مليار دولار

10- التجزئة بنده 1.082 مليار دولار