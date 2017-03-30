ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى 5 ملايين في دول الجوار

أظهرت بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الدول المحيطة تجاوز خمسة ملايين لاجئ لأول مرة بحسب ما نقلته رويترز. وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا ومصر حد 5 ملايين بعد 6 سنوات من الصراع في سوريا بحسب بيانات المفوضية يوم الخميس.
وكان الرقم قد بقي ثابتا في العام 2016 لكنه عاود الزيادة مع مطلع هذا العام بحسب بيانات الحكومة التركية ومفوضية اللاجئين اللتان قدرتا الرقم بحوالي 5,008,473
لاجئ بينهم قرابة نصف مليون لاجئ في المخيمات.
.المزيد من أخبار سورية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مشاركة 59 فيلم في انطلاق مهرجان أفلام السعودية في الظهران | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
أكبر 10 شركات مقاولات سعودية | إنشاءات | أريبيان بزنس
بجائزة 35 ألف دولار.. يونيليفر تطلق حملة "فرصتي" على يوتيوب | تكنولوجيا | أريبيان بزنس