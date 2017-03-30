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سياسة واقتصاد

ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى 5 ملايين في دول الجوار

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى 5 ملايين في دول الجوار

أظهرت بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الدول المحيطة تجاوز خمسة ملايين لاجئ لأول مرة بحسب ما نقلته رويترز. وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا ومصر حد 5 ملايين بعد 6 سنوات من الصراع في سوريا بحسب بيانات المفوضية يوم الخميس.

وكان الرقم قد بقي ثابتا في العام 2016 لكنه عاود الزيادة مع مطلع هذا العام بحسب بيانات الحكومة التركية ومفوضية اللاجئين اللتان قدرتا الرقم بحوالي 5,008,473

لاجئ بينهم قرابة نصف مليون لاجئ في المخيمات.

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