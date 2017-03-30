الشورى السعودي يوافق على احتساب سنوات الخدمة للمعينين على بند الساعات

وافق مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الأربعاء على توصية تقضي بالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للمعينين على بند نظام الساعات.

وكان المجلس ناقش توصية تقدمت بها العضو فردوس الصالح تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة للمعينين على بند الساعات عند التقاعد.

كما طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع والتربية كخريجي وخريجات الكليات المتوسطة عند التقدم لوظيفة.