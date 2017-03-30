أكبر غرفة تجارية وصناعية عربية تعجز عن جمع 21 مشتركاً!

عجزت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الرياض، أكبر غرفة في الشرق الأوسط، عن جمع 100 منتسب في عقد جمعيتها العمومية أمس، إذ لم يحضر سوى 20 مشتركاً رغم امتلاكها أكبر عدد من المشتركين في السعودية بنحو 155.476 منتسباً في العام 2016 الأمر الذي أجبرها على التأجيل لعدم اكتمال النصاب.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن تأجيل الجمعية جاء للتوافق مع نصوص اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار الشهر الماضي، والتي تنص على ضرورة حضور مئة عضو أو 5 بالمئة من عدد المنتسبين، أيهما أقل، بعد أن كانت الجمعيات سابقاً تعقد بمن حضر.
وشهد اجتماع الجمعية عدم حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأوضحت الصحيفة اليومية أن رجال الأعمال هجروا فعاليات الغرفة، نتيجة عدم اقتناعهم بقدرتها على خدمتهم، وأن وزير التجارة والاستثمار انتقد أداء مجلس الغرفة خلال اجتماعه بهم الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن الغرفة ترى أن العزوف يكمن في عدة أسباب، يأتي في مقدمتها ضيق الوقت، إضافة إلى إجازة منتصف العام، علاوة على أن الغرفة التجارية لم تتعود على النظام الجديد.المزيد من أخبار السعودية
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