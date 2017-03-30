خليفة ينعى الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر والسلوان.

كما نعى ديوان حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم إمارة الفجيرة الذي وافته المنية مساء اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يتقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة العزاء في المجلس الكبير بقصر سموه في الرميلة اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الخميس ولمدة ثلاثة ايام.و تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام .

وفيما يلي نص بيان الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم " يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم إمارة الفجيرة الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 بعد سنوات قضاها في العمل الوطني وخدمة الوطن وشعبه .

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد تغمده الله بواسع رحمته في مسجد الشيخ زايد بالفجيرة وذلك بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس .. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام .

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد وعموم آل الشرقي وأبناء الفجيرة الكرام مبتهلين إلى المولى تبارك تعالى ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وان ينزله منزلا مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء .