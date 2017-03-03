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سياسة واقتصاد

اللواء طلال بالهول مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 مارس 2017
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اللواء طلال بالهول مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /13/ لسنة 2017 بتعيين اللواء طلال حميد بالهول مديرا عاما لجهاز أمن الدولة في دبي.

 

على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

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