اللواء طلال بالهول مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /13/ لسنة 2017 بتعيين اللواء طلال حميد بالهول مديرا عاما لجهاز أمن الدولة في دبي.
على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.
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