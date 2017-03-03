اللواء طلال بالهول مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /13/ لسنة 2017 بتعيين اللواء طلال حميد بالهول مديرا عاما لجهاز أمن الدولة في دبي.

على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.