السيطرة على حريق في مركز لامسي بلازا بدبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق شهده مركز لامسي بلازا صباح اليوم الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر إن فرق الدفاع المدني في دبي تقوم الآن بالسيطرة على حريق في مراوح تكييف الهواء بسطح مركز "لامسي" بلازا ولا تقارير عن وقوع أي إصابات.

وأكد المكتب أنه تم إخلاء مركز "لامسي" بلازا من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع.

وتابع القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله المري، ومدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء راشد المطروشي عملية إخماد الحريق.