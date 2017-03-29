مجموعة يابانية كبرى تطمح بمشروعات السعودية ودور في طرح أرامكو

(رويترز) - قال إلياس الجاسر الرئيس المشارك لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية في المنطقة إن المجموعة تتوقع نمواً في خانة العشرات لأنشطتها لتمويل المشروعات في الشرق الأوسط في 2017 مدفوعاً بجهود السعودية لتقليص اعتمادها على النفط.

وتوفر جهود السعودية لتنويع موارد اقتصادها في إطار خطة التحول الوطني فرصة كبيرة للبنوك العالمية وكذلك خصخصة الشركات التي تسيطر عليها الدولة مثل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو.

وقال الجاسر إن ميتسوبيشي يو.اف.جيه تعمل مع عملاء في الشرق الأوسط من بينهم أرامكو وأكوا باور ومبادلة للتنمية. وتُصنف المجموعة على أنها من كبرى المجموعات المصرفية في مجال تمويل المشروعات عالمياً وفي المنطقة.

وقال الجاسر إن ميتسوبيشي يو.اف.جيه تتوقع فرصاً لتمويل المشروعات بنحو 350 مليار دولار في السعودية بحلول 2022 والمزيد في أنحاء المنطقة بقطاعات مثل الكهرباء والطاقة البديلة والصحة والتعليم.

وقال الجاسر في مقابلة "في هذا الجزء من العالم لديهم احتياطيات جيدة من السيولة واحتياطيات طيبة من الطاقة وحاجة جيدة للتحول من الاعتماد على النفط لذا إذا تحقق هذا فقد يكون لدينا الكثير من هذه الصفقات نظرا لمؤهلاتنا وخبرتنا العملية".

وقال الجاسر إن هناك فرصاً أخرى كثيرة من الخصخصة في البلاد مقدراً أن مثل هذه الفرص ستنطوي على 300 مليار دولار بحلول 2022.

ولدى السعودية بالفعل خطط لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من شركة أرامكو مما قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر إدراجها في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر.

وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذا الشهر دعم إدراج أسهم أرامكو في بورصة طوكيو. وتتنافس أسواق أخرى بما فيها نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة وتورونتو للفوز بدور في الطرح.

وقال الجاسر "لن أقول إن (الإدراج في طوكيو) احتمال كبير لكنه ليس مستحيلاً"، وأضاف أن الحجم الكبير للعملية يعني أنه من الصعب أن يتولي مركزان ماليان فقط إدارتها.

وقال الجاسر "إذا ذهبوا فعلاً إلى اليابان فمن المؤكد أنهم سيتطلعون إلى ميتسوبيشي يو.إف.جيه لإطلاق الطرح وإذا ذهبوا إلى مكان آخر فهناك احتمال جيد بأن يسمحوا لميستوبيشي يو.إف.جيه وشريكها مورجان ستانلي بإطلاقه".

ويرتبط مورجان ستانلي وميتسوبيشي يو.إف.جيه بشراكات عدة ناتجة عن استثمار بتسعة مليارات دولار قدمته ميتسوبيشي يو.إف.جيه إلى البنك الأمريكي في ذروة الأزمة المالية العالمية. ويملك ميتسوبيشي يو.إف.جيه 23.2 بالمئة في مورجان ستانلي مما يجعله أكبر مساهم في البنك وفقاً لبيانات تومسون رويترز.

وقال الجاسر إن من المتوقع أن يفتح بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه، وهو الوحدة المصرفية التابعة للمجموعة أول فروعه في السعودية في 2018 بعدما أصبح أول بنك ياباني يحصل على ترخيص للعمل في المملكة أواخر العام الماضي.