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سياسة واقتصاد

"أغذية" تكمل استحواذها على "دلتا للمياه" في السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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"أغذية" تكمل استحواذها على "دلتا للمياه" في السعودية

أكملت مجموعة "أغذية" استحواذها على قسم المياه التابع لشركة "دلتا للتسويق" السعودية مما يوفر للمجموعة وحدة أعمال متكاملة للمياه في المملكة.

 

وقال سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية" ان الاستحواذ على مصنع لإنتاج مياه "العين" في السعودية، التي تعتبر أكبر سوق استهلاكية في منطقة الخليج، يمثل معلما بارزا في مسيرة نمو "أغذية" في المنطقة، مشيرا الى ان أهمية هذه الصفقة تنبع من كونها ستوفر للمجموعة مرافق حديثة وشبكة توزيع قوية وكادر عمل متميز، مما سيمنح مياه "العين" حضوراً قوياً في المملكة.

 

 

وكشف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات على أن "أغذية" تخطط لتوسيع عملياتها في السعودية خلال السنوات القادمة، مستفيدة من خبراتها التشغيلية ومعرفتها العميقة بقطاع عملها، وبالتالي تطوير وحدة أعمالها المتخصصة في إنتاج المياه في إطار الالتزام بتحقيق نمو مستدام للمساهمين.

 

 

من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "أغذية" ان التوسع الإقليمي، لاسيما بوحدة "المياه"، يمثل حجر الزاوية في استراتيجية المجموعة ..وأضاف " باعتبار قطاع المياه هو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة، فإن امتلاكنا القدرة على إنتاج وتوزيع مياه العين في أكبر سوق استهلاكية خليجية سيعزز مكانتنا باعتبارنا إحدى أبرز شركات إنتاج الأطعمة والمشروبات في المنطقة".

 

 

وقال حسان علي رضا، العضو المنتدب لشركة دلتا للتسويق " يسعدنا إتمام هذه الصفقة بنجاح مع مجموعة أغذية التي نرى فيها الشريك الأمثل الذي سيكمل مسيرتنا الناجحة التي تمتد إلى 30 عاماً وسيواصل تزويد عملائنا والمستهلكين بأفضل المنتجات " ..مشيرا الى ان اختيار مجموعة أغذية لم يأت من فراغ حيث تتمتع بالكفاءة للانتقال بأعمال الشركة نحو المرحلة التالية من مسيرة نموها وتطورها.

 

 

واكد ان من شان هذه الصفقة أن توفر فرصاً حقيقية للموظفين باعتبارهم سينضوون تحت مظلة واحدة من أكبر وأنجح الشركات الغذائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

وتماشيا مع استراتيجية "أغذية" الرامية لتوسيع حضورها في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تتحول ملكية شركة "دلتا للمياه" في السعودية إلى مجموعة "أغذية" مما سيمكنها ولأول مرة من إنتاج مياه "العين"، في المملكة.

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